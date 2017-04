Papa pretende que santuários sejam centros difusores de nova evangelização

No seu "motu proprio", o pontífice considerou que os santuários são um "lugar genuíno de evangelização" onde se realça "a potente ação com a qual atua a misericórdia de Deus na vida das pessoas".



"Estes lugares, apesar da crise de fé que afeta o mundo contemporâneo, são considerados como espaços sagrados onde vão os peregrinos para encontrar um momento de descanso, de silêncio e de contemplação na vida frenética dos nossos dias", disse o papa Francisco.



"Caminhar até ao santuário e participar na espiritualidade que transmite estes lugares é um ato de evangelização que merece ser destacado pelo seu intenso valor pastoral", observou o papa.



Para o pontífice, os santuários, "dentro da variedade das suas formas, expressam uma oportunidade insubstituível para a evangelização" dos tempos atuais.



Jorge Bergoglio ordenou que a Congregação do Clero seja responsável pela eventual construção de novos santuários e que se encarregue da "valorização cultural e artística" dos existentes.



O papa Francisco anunciou este sábado querer que os santuários católicos distribuídos pelo mundo, e que atraem milhões de peregrinos, se convertam em "centros propulsores da nova evangelização".Este é um dos propósitos do "motu proprio", um documento papal de 11 de fevereiro, do qual o papa falou hoje e que transfere as competências relacionadas com os santuários para o conselho pontifício para a promoção da nova evangelização.Anteriormente, aquelas competências estavam atribuídas à Congregação do Clero, uma das que formam a Curia, os organismos de governo da Santa Sé e da Igreja Católica.