Papa "profundamente triste" com tiroteio em Las Vegas

Atirador matou 50 pessoas e feriu mais de 400.

02.10.17

O papa Francisco declarou-se esta segunda-feira "profundamente triste" com o tiroteio em Las Vegas, nos Estados Unidos, que causou pelo menos 50 mortos e 400 feridos, evocando uma "tragédia sem sentido".



"Profundamente triste ao saber a notícia do tiroteio em Las Vegas, o papa Francisco expressou a sua proximidade espiritual em relação a todos os afetados com esta tragédia sem sentido", anunciou o Vaticano numa nota.



"Ele elogia os esforços da polícia e do pessoal dos serviços de emergência e promete rezar pelos feridos e por todos os que estão mortos", segundo o texto assinado pelo "número dois" da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin.



Um atirador disparou no domingo à noite em Las Vegas sobre uma multidão que assistia a um concerto ao ar livre, matando pelo menos 50 pessoas no que constitui o tiroteio mais mortífero nos Estados Unidos em décadas.



Pelo menos 400 outras pessoas ficaram feridas.