Paraplégica ‘levanta-se’ para pegar a filha ao colo

A imagem é emocionante e está a conquistar as redes sociais: Rachelle Chapman, uma norte-americana paraplégica partilhou o momento em que segurou a filha ao colo de pé, pela primeira vez.

A mulher, natural do estado da Carolina do Norte, nos EUA, foi empurrada para uma piscina por uma amiga, durante uma despedida de solteira e sofreu uma fratura no pescoço. Viu-se paraplégica aos 25 anos e ficou destroçada com a ideia de constituir família poder ficar em causa. O casamento com Chris, que deveria acontecer escassas semanas depois do acidente, em 2010, teve que ser adiado. "A primeira pergunta que me veio à cabeça foi ‘Ainda posso ter filhos?’", conta a mulher.

Alertada para os riscos caso engravidasse, Rachelle recorreu a uma amiga que se ofereceu para ser barriga de aluguer do casal. A pequena Kaylee nasceu em 2015 para deleite de Rachelle e Chris. A mulher foi mãe numa altura em que intensificava a fisioterapia. Ao celebrar um ano, a menina estava a aprender a andar agarrada à cadeira de rodas da mãe.

Mas faltava alguma coisa. "Tive um sonho, uma premonição de que um dia ia ter uma fotografia com o meu marido e a minha filha, como uma família normal", contou Rachelle.

Ajudada pelos médicos, que desenvolveram um equipamento especial que permite que a norte-americana se mantenha de pé, Rachelle conseguiu ultrapassar mais um obstáculo e concretizar mais um sonho: tirar uma fotografia de pé, com a filha ao colo, como nunca tinha feito.

