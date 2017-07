Paraquedista morre depois de enviar vídeo à mulher

Na gravação, o homem disse que não ia puxar a corda do paraquedas e que ia “para um lugar maravilhoso”.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 15.07.17

Capotorto Vitantonio, um paraquedista experiente de 27 anos, de nacionalidade italiana, foi encontrado morto no Aeroporto Municipal de DeLand, nos Estados Unidos, após saltar do avião.

O paraquedista enviou um vídeo para a mulher onde dizia que não ia puxar a corda do paraquedas, minutos antes de saltar.

A mulher do homem, Costansa Zitellini, de 25 anos, entrou imediatamente em contacto com o Sky Dive DeLand, depois de receber o vídeo, como indica o relatório do incidente, divulgado pelo Departamento de Polícia de DeLand.

O funcionário transmitiu diretamente a informação para o avião, mas já era tarde. Vitantonio já tinha saltado e, como havia prometido, não puxou a corda que abriria o paraquedas.

No vídeo enviada para a mulher, o homem disse também que iria "para um sítio maravilhoso".

O funcionário do Sky Dive DeLand disse aos investigadores que Vitantonio parecia "normal" antes de entrar para o avião.

O italiano foi encontrado perto do Aeroporto Municipal de DeLand, de acordo com o The Daytona Beach News-Journal.

O casal morava em DeLand e, ironicamente, trabalhavam para a United Parachute Technologies, uma empresa local que fabrica páraquedas.

Esta foi a quinta fatalidade relatada no Sky Dive DeLand, que é considerado um dos pontos de paraquedismo mais movimentados dos Estados Unidos.

O diretor geral, Mike Johnston, afirmou que "damos aos nossos [clientes] um passeio seguro para a altitude e nós transportamo-los com aeronaves consideradas as mais bem conservadas do sector".

"A partir do momento que a pessoa salta, é responsável por si mesma", conclui.