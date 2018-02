Parasita “come cérebros” mata criança

Menino de oito anos contraiu o vírus enquanto nadava numa lagoa, mas a causa da morte só foi concluída um ano depois.

Uma criança de 8 anos morreu, na Venezuela, após contrair o parasita "Naegleria fowleri" que causa a destruição do tecido cerebral. Apesar do menino ter morrido em fevereiro do ano passado, a verdadeira causa da morte só foi conhecida agora, um ano depois, após serem conhecidos os resultados da autópsia.



Suspeita-se que a criança tenha contraído o vírus ao nadar numa lagoa contaminada, a 400 quilómetros de Buenos Aires.

Após o mergulho, o menino apresentou sensibilidade à luz e ao som, dores de cabeça e vómitos. Os sintomas intensificaram-se e o quadro clínico evoluiu para dificuldades respiratórias, convulsões e irritação e inchaço no cérebro, que resultaram na morte da criança.

Os médicos atribuíram a causa da morte a uma meningite mas, após a autópsia, concluiu-se que o menino morreu devido ao "Naegleria fowleri", mais conhecido por "ameba come cérebros". Este parasita habita em água doce e entra, geralmente, no corpo humano através do nariz.

Em comunicado, a Sociedade Internacional de Doenças Infeciosas afirma que esta é a primeira morte oficialmente atribuída ao vírus.

A doença tem uma alta taxa de mortalidade e os sintomas que incluem, em casos mais avançados, a rigidez no pescoço, confusão mental, alucinações e convulsões, podem surgir até ao sétimo dia.