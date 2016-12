Parasita que provocou grande fome na Irlanda veio da América do Sul

No território dos Estados Unidos o parasita sobreviveu quase um século até ter evoluído para outra vertente.



O estudo salienta que o parasita também pode ter chegado à Europa através de um carregamento de batatas infetadas proveniente dos Estados Unidos.No território dos Estados Unidos o parasita sobreviveu quase um século até ter evoluído para outra vertente.Atualmente, segundo o estudo, são gastos milhões de dólares em todo o mundo a tentar controlar o parasita, que continua a atingir as culturas mundiais.

O parasita das plantas que infetou as batatas na Irlanda e causou a grande fome de 1845 afetou dois anos antes as produções agrícolas dos Estados Unidos, refere um estudo hoje divulgado pela revista "PLOS ONE".No estudo, peritos da Universidade Estatal da Carolina do Norte e da Universidade Noruega de Ciência e Tecnologia também encontraram amostras do microrganismo patogénico na Colômbia, o que sugere que o parasita é originário da América do Sul.A teoria mais comum sobre a escassez de batata que deu origem à grande fome irlandesa, entre 1845-1849, em que morreram dois milhões de pessoas, refere que os primeiros tubérculos infetados chegaram da América do Sul.