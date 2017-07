Paris acredita em acordo com Los Angeles para a atribuição dos Jogos de 2024 e 2028

Membros do Comité Olímpico Internacional aprovaram uma nova metodologia na eleição das sedes dos Jogos.

A presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, manifestou-se esta quarta-feira convencida que a cidade chegará a acordo com Los Angeles para a atribuição das organizações dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028."Não tenho dúvidas de que chegaremos a um acordo", disse Hidalgo aos microfones da estação de rádio Europe 1, insistindo nos benefícios para as duas cidades caso aceitem um "trabalho comum".A edil insistiu que "Paris vai acolher os Jogos" e que a candidatura aponta para a edição de 2024, um objetivo que, acredita, vai avançar com as negociações com Los Angeles e o Comité Olímpico Internacional (COI).Questionada se Paris aceitaria acolher os Jogos Olímpicos de 2028, Hidalgo disse apenas que é necessária "confiança nas negociações".Sobre o orçamento necessário para organizar uns Jogos Olímpicos, a autarca negou o cenário de derrapagem financeira, reiterando que "há que ser sério" sobre esta matéria e que a candidatura parisiense é marcada pela "sobriedade", sem "gastos desnecessários".Na terça-feira, os membros do COI aprovaram uma nova metodologia na eleição das sedes dos Jogos, que permitirá atribuir em simultâneo as organizações de 2024 e 2028.Esta decisão foi aprovada 'à medida' de Los Angeles e Paris, únicas candidatas para acolherem a edição de 2024, mas que agora terão de comprometer-se por escrito, e publicamente, antes da decisão final, agendada para 13 de setembro, em Lima.Caso não seja encontrando um consenso entre COI, Los Angeles e Paris, serão repostos os procedimentos originais e será escolhida em Lima apenas a sede para 2024.