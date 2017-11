Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris e Londres querem conteúdos terroristas 'offline' em uma ou duas horas

Os ministros do Interior de França e do Reino Unido consideram que as empresas de Internet devem comprometer-se a eliminar conteúdos com material terrorista no prazo de "uma a duas horas" depois de terem sido postos online.



A ideia faz parte de um conjunto de medidas discutidas pelos dois ministros numa reunião esta quinta-feira em Londres, dedicada às estratégias conjuntas para combater o terrorismo, o crime organizado e a imigração ilegal.



Ambos os responsáveis, o francês Gérard Collomb e a britânica Amber Rudd, salientaram a necessidade de "manter e fortalecer a cooperação bilateral em matéria de segurança", realça um comunicado do ministério britânico.



Para isso, concordaram em manter uma cooperação "próxima e construtiva" e apostaram em aplicar planos conjuntos para garantir que a Internet "não é utilizada pelos terroristas como um espaço seguro".



"Os ministros reconheceram que as companhias de Internet estão a fazer progressos nesse sentido, mas acordaram [que devem] ir mais rápido e além [do que estão a fazer] quando chega o momento de retirar material terrorista online", indica o mesmo comunicado da secretaria do Interior britânica.



Em concreto, Londres e Paris esperam que as empresas de internet se comprometam a eliminar esse tipo de conteúdos "uma ou duas horas" depois de terem entrado nos seus servidores.



Collomb, com a pasta do Interior em França desde maio passado, visitou a esquadra da polícia metropolitana de Londres no bairro de Brixton e teve um almoço de trabalho com a sua homóloga britânica.



Os dois responsáveis abordaram também os "desafios ligados à imigração ilegal".



Ambos realçaram a importância de manter o esforço para gerir de forma conjunta a fronteira partilhada através do Canal da Mancha.



O ministério britânico acrescenta que os dois países também vão explorar formas de melhorar medidas conjuntas em países de origem e de trânsito de migrantes, tanto em África como na Ásia.