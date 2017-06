Detido junto ao parlamento britânico por suspeitas de posse de faca

A polícia britânica fechou as portas do Parlamento em Londres depois de ter detido um homem que se preaparava para puxar de uma faca junto ao palácio de Westminster..



O homem, com cerca de 30 anos, estaria a proferir ameaças junto a uma das entradas e gerou grande comoção quando uma das pessoas presentes no local começou a gritar "faca, faca, faca".



Segundo relatos da imprensa local, polícias fortemente armados correram na direção do homem que gritava e algemaram-no, antes de o imobilizarem com um taser.









A Polícia Metropolitana de Londres O incidente aconteceu por volta das 11h10.A Polícia Metropolitana de Londres explicou mais tarde em comunciado que "o homem puxou de uma faca" depois de ser abordado pela polícia. As autoridades dizem que "é ainda muito cedo para se dizer se se trata de um caso de terrorismo, mas, dada a localização, as circunstâncias e os trágicos eventos recentes, o comando de contra-terrorismo vai investigar este incidente". Não houve registo de feridos.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento da detenção. O suspeito vestia um casa com com capuz de cor cinza.



Recorde-se que, a 22 de março dete ano, o parlamento foi palco de um atentado terrorista, no qual um polícia foi esfaqueado até à morte.



