Parlamento britânico regista 24 mil tentativas de acesso a sites porno

Entre junho e outubro, o pessoal parlamentar registou 160 tentativas por dia. Maioria serão acidentais.

Por J.C.M. | 20:08

A rede de Internet do parlamento britânico não permite o acesso a sites pornográficos, mas regista todas as tentativas. Esta segunda-feira, o Telegraph avança com dados desconcertantes - entre junho e outubro o pessoal ao serviço do parlamento londrino registou mais de 24 mil tentativas de aceder a sites de natureza pornográfica.



O Mirror faz as contas e diz que são 160 tentativas de acesso por dia. A resposta oficial é que a maioria das tentativas de acesso são "acidentais".



Os números parecem elevados, mas representam uma redução face a anos anteriores. Em 2016, o sistema bloqueou mais de 113 mil tentativas de acesso a pornografia online e em 2015 anterior foram 213 mil. Os dados são relativos aos 8500 computadores de Westminster, usados por políticos, funcionários e visitantes. E também constam os acessos através de aparelhos privados, recorrendo às redes wifi.



A notícia surge numa altura em que a classe política britânica vive dias difíceis. No final de dezembro, Damian Green, vice-primeiro-ministro do governo de Theresa May, resignou. É suspeito de ter usado computadores do Estado para fazer downloads de pornografia e de ter tocado inapropriadamente numa mulher.



O político conservador nega as acusações, mas os danos na sua carreira política parecem irreparáveis.



Mas ninguém se fica a rir - em todas as bancadas, há políticos a braços com processos de assédio sexual e discute-se se os suspeitos deviam ou não ser suspensos preventivamente.