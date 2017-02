Parlamento britânico vota a favor do Brexit

Mesmo sem esta declaração de May, a emenda teria poucas hipóteses de sucesso pelo facto de o Partido Conservador dispor de uma curta maioria na Câmara baixa do parlamento e com o Partido Trabalhista, principal força da oposição, a anunciar que não bloquearia o projeto-lei.



Apesar de mais de dois terços dos deputados se terem declarado contrários ao 'Brexit' durante a campanha do referendo de 23 de junho, uma maioria considera agora que não se devem opor à decisão dos eleitores britânicos, que se pronunciaram por maioria (52%) pela saída da União Europeia no referendo de 23 de junho.



Os deputados britânicos aprovaram estq quarta-feira por larga maioria, como previsto, o prosseguimento do exame do projeto-lei que autoriza o Governo a desencadear o processo de saída da União Europeia.Os deputados aprovaram por 498 voos contra 114 o prosseguimento do estudo do projeto-lei, após ter sido rejeitada uma emenda do Partido Nacional Escocês (SNP) que solicitava que o projeto-lei não fosse analisado, designadamente pelo facto de o Governo conservador não ter previsto consultar os parlamentos regionais antes de ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa que iniciará a separação com Bruxelas.O SNP também alegou que o Executivo de Theresa May não publicou um "livro branco" sobre a estratégia a seguir, recusou fornecer garantias sobre a situação dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido" e não respondeu a um conjunto de questões sobre "as implicações de uma retirada do mercado único" europeu.