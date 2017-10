Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento catalão declara independência

Separatistas extremam posições e Senado responde com suspensão da autonomia.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O Parlamento da Catalunha aprovou ontem a "constituição da República catalã como Estado independente e soberano", consumando a rutura com Espanha num voto secreto perante um hemiciclo semivazio e colocando a região em rota de colisão frontal com o Estado espanhol.



A resposta, já esperada, surgiu poucos minutos depois, com a aprovação pelo Senado do Artigo 155, que deu luz verde ao governo para assumir o controlo direto das instituições autonómicas da Catalunha, exonerar os dirigentes separatistas e convocar eleições regionais.



A resolução votada no Parlamento Autonómico não foi, sequer, uma declaração formal de independência. A coligação separatista Juntos pelo Sim e os independentistas radicais da CUP deram como válida a declaração de independência assinada nos bastidores da sessão plenária de 10 de outubro, quando Carles Puigdemont deixou a medida em suspenso, e a resolução que ontem foi submetida a votos limitou-se a exortar o governo a aplicar a Lei da Transitoriedade Jurídica para "constituir a República catalã". O objetivo e os efeitos da resolução são os mesmos: formalizar a rutura total com o Estado espanhol e avançar para a criação de estruturas de Estado próprias, ou seja, a independência.



Depois de a oposição ter abandonado o hemiciclo em protesto, deixando no seu lugar bandeiras espanholas, a resolução foi aprovada com 70 votos a favor, 10 contra e duas abstenções. Os deputados separatistas abraçaram-se e cantaram ‘Els Segadors’, o hino não oficial da nova república, enquanto, nas ruas, dezenas de milhares de pessoas festejavam a independência.



Menos de uma hora depois, chegava a reação do Estado central: o Senado espanhol aprovou por esmagadora maioria - 214 votos a favor, 47 contra e uma abstenção - as medidas propostas pelo governo de Mariano Rajoy, ao abrigo do Artigo 155, para "repor a legalidade" na Catalunha. O primeiro-ministro pediu "tranquilidade", mas a verdade é que ninguém sabe muito bem como é que o Estado vai impor a aplicação das medidas perante a esperada desobediência dos dirigentes e funcionários públicos catalães.



Rajoy demite governo catalão e marca eleições

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou ontem à tarde a destituição do executivo catalão e a dissolução do Parlamento Autonómico, marcando eleições na Catalunha para o dia 21 de dezembro. "Não se trata de suspender a autonomia mas de devolvê-la à lei e à concórdia", afirmou Rajoy, no discurso proferido após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros que decidiu o modelo de aplicação do Artigo 155 da Constituição. O diretor-geral da polícia catalã é também demitido e são extintas as embaixadas da Catalunha pelo Mundo. Paralelamente, são iniciados processos contra os líderes catalães e é enviado um recurso ao Tribunal Constitucional para invalidar a declaração de independência.