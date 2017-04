Parlamento do Egito aprova estado de emergência decretado pelo PR

O Parlamento egípcio é dominado por partidos afetos ao Presidente, que dirige o país com "mão de ferro" desde que destituiu em 2013 o seu antecessor islamista, Mohamed Morsi.



O chefe de Estado anunciou no Cairo a medida numa conferência de imprensa no palácio presidencial, horas depois dos dois ataques às igrejas, que foram reivindicados pelo grupo radical Daesh.



"Há uma série de procedimentos que vão ser tomados, em primeiro lugar um estado de emergência de três meses", anunciou o Presidente, citado pela agência France Press, sublinhando que a medida se destinava a "proteger" e a "preservar" o país.



Dois atentados à bomba visaram no domingo duas igrejas copta nas cidades egípcias de Alexandria e Tanta, matando mais de 40 pessoas e ferindo outras dezenas.



O papa Francisco irá manter a sua viagem ao Egito, prevista para o final deste mês, confirmou na segunda-feira um responsável do Vaticano.



O Parlamento egípcio aprovou esta terça-feira o estado de emergência no país, decretado pelo Presidente Abdel Fattah al-Sissi depois dos atentados de domingo contra duas igrejas cristãs copta, anunciou a televisão estatal local.Segundo a televisão estatal Nile News, os deputados aprovaram por unanimidade a medida, que foi publicada no jornal oficial na segunda-feira e que entrou em vigor neste mesmo dia às 13h00 horas locais (12h00 horas de Lisboa).O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, decretou no domingo um "estado de emergência por três meses", em consequência dos atentados à bomba contra as duas igrejas.