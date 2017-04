Confrontos em Parlamento do Paraguai fazem pelo menos um morto

Os incidentes começaram depois de 25 senadores, num total de 45, terem aprovado o projeto de revisão constitucional que permite a reeleição de Cartes. A Constituição paraguaia proíbe a reeleição presidencial.



A votação decorreu fora do plenário, nos gabinetes da Frente Guasú do ex-chefe de Estado Fernando Lugo e sem a presença dos restantes parlamentares, nem do presidente do Senado.



Os protestos mais violentos decorreram no Congresso (parlamento), onde centenas de opositores da emenda entraram no edifício, destruíram portas, barreiras e compartimentos e incendiaram alguns locais.



Nos confrontos junto ao parlamento, três dezenas de agentes e manifestantes ficaram feridos, indicaram os bombeiros.



A revisão tem de ser ratificada este sábado pela Câmara dos Deputados, onde o governo é maioritário.



O presidente do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Efrain Alegre, afirmou que um jovem foi morto a tiro pela polícia na sede do PLRA em Assunção.O jovem encontrava-se no local, quando o centro da capital paraguaia era palco de confrontos entre a polícia e manifestantes que protestavam contra uma reforma constitucional para permitir a reeleição do chefe de Estado, Horacio Cartes,Alegre afirmou que a polícia entrou na sede do partido e disparou contra os manifestantes, alguns dos quais ficaram gravemente feridos.