Parlamento do Reino Unido alvo de ataque informático

Em declarações aos 'media' britânicos, uma porta-voz da Câmara dos Comuns (câmara baixa) confirmou que foram descobertas "tentativas de acesso não autorizadas às contas de correio eletrónico dos parlamentares".A mesma porta-voz precisou que as dificuldades de acesso aos 'email' sentidas pelos parlamentares não foram provocadas pelo ataque informático, mas sim são uma consequência dos mecanismos que foram acionados para solucionar o problema.A representante também indicou que as autoridades do Parlamento do Reino Unido estão em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança."Continuamos a investigar este incidente e a tomar medidas adicionais para proteger a rede informática", referiu a porta-voz, citada pela estação pública britânica BBC.E acrescentou: "Temos sistemas instalados para proteger as contas dos membros e dos funcionários e estamos a tomar as medidas necessárias para proteger os nossos sistemas"."O Parlamento desligou o acesso remoto para proteger a rede", concluiu a mesma porta-voz.