Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento escocês evacuado devido a pacotes suspeitos

Embalagens encontradas nos gabinetes do Partido Conservador continham pó branco.

12:38

O parlamento escocês foi evacuado esta terça-feira de manhã, após terem sido encontrados alguns pacotes suspeito, e a polícia encontra-se no local, noticiou a imprensa britânica.



Segundo os relatos, citados pela agência Associated Press, as embalagens, que continham pó branco no interior, foram encontradas nos gabinetes do Partido Conservador, no interior do edifício parlamentar.



A polícia e a equipa de gestão de incidentes estavam a analisar a situação, ao final da manhã.



As autoridades remeteram mais informações para mais tarde.