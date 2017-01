Parlamento Europeu escolhe sucessor de Martin Schulz

Além do substituto de Schulz, que vai concorrer ao parlamento alemão nas próximas eleições e pode vir a desafiar a chanceler Angela Merkel, os 751 eurodeputados dos 28 estados-membros, representando os cerca de 500 milhões de habitantes, vão ainda decidir sobre 14 vice-presidentes, cinco gestores (gestores administrativos do PE) e os membros das 22 comissões permanentes.Na terça-feira, a eleição para vice-presidente começa às 12h00 (13h00 em Lisboa) e pode ir até às 22h00, caso sejam necessárias uma terceira e quarta votações. Para uma eleição à primeira volta é necessária maioria absoluta dos votos expressos - metade dos votos expressos mais um.Entre os inscritos estão ainda outra italiana Eleonora Forenza, membro da comissão executiva da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL), o britânico Jean Lambert - Verdes/Aliança Livre Europeia, o romeno Laureniu Rebega (Europa das Nações e da Liberdade) e a belga Helga Stevens (Conservadores e Reformistas Europeus).As candidaturas podem ser apresentadas através de um grupo político ou um mínimo de 38 tribunos. Contudo, novos candidatos poderão colocar-se em posição antes de cada uma das voltas, à exceção da quarta e derradeira, destinada somente aos dois com mais votos na terceira ronda. Numa hipotética quarta votação é eleito o candidato mais votado e, em caso de empate, o mais velho.Todos os cargos sujeitos a sufrágio no PE são renovados no início de cada legislatura (sessão plenária de 01 a 03 de julho de 2014) e, agora, a meio dos cinco anos.Na quarta-feira, acontece a eleição dos 14 vice-presidentes, a partir das 08h00 e até às 16h00 locais (mais uma hora que em Lisboa), se forem precisas uma segunda e terceira voltas. Os cinco gestores são escolhidos das 15h30 às 19h30, se houver lugar a uma segunda e terceira votações.A lista dos eurodeputados para as 22 comissões parlamentares, nomeados pelos grupos políticos e pelos parlamentares não inscritos em qualquer das forças instituídas, será votada em plenário na quinta-feira, entre as 11:00 e as 13:00. As comissões vão depois eleger os respetivos presidente e vice-presidentes nas primeiras reuniões, já em Bruxelas, na Bélgica.Ao mesmo tempo, será apresentado o programa da inédita Presidência Europeia semestral por parte de Malta, através do primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat.Pelas 14h00, há intervenções do presidente do Conselho Europeu, o polaco Donald Tusk, e do presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Junker, sobre as conclusões da última cimeira de líderes europeus (15 de dezembro).Portugal está representado no PE por 21 deputados, oito do PPE (seis do PSD, um do CDS-PP e um do MPT), oito dos S&D (PS), quatro da GUE/NGL (três do PCP, uma do BE) e um da ALDE (PRD).