Parlamento Europeu quer acabar com a hora de verão

Eurodeputados apresentaram proposta à Comissão Europeia, argumentando com as mudanças no bioritmo dos humanos.

O Parlamento Europeu quer pôr um ponto final ao horário de verão que vigora na Europa. Os eurodeputados aprovaram uma resolução não vinculativa onde pedem à Comissão Europeia para analisarem a situação, alegando que tal mudança só traria benefícios à saúde dos cidadãos.



Como tal, o Parlamento Europeu baseou-se num estudo realizado pelo próprio, de outubro de 2017, que defende a extinção do horário de verão (mais horas de sol durante o dia). O documento argumenta que a mudança horário das estações está ligada a uma mudança no bioritmo dos humanos. Destaca como pontos positivos o benefício da indústria dos transportes, a promoção de atividades de lazer e a redução de energia.



A Comissão Europeia respondeu negativamente à proposta. Violeta Bulc, a comissária dos Transportes, defendeu que a maior exposição ao sol traz benefícios para a saúde e que tal deve ser tido em conta, tal como a pouca predisposição dos Estados-Membros para alterar a legislação atual.