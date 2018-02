Parlamento Europeu rejeita ideia de listas transnacionais

Nenhum Estado-membro perde eurodeputados após o 'Brexit'.

Por Lusa | 13:04

O Parlamento Europeu rejeitou a ideia da criação de listas transnacionais ao aprovar esta quarta-feira, em Estrasburgo, a proposta sobre a sua futura composição, que garante que nenhum Estado-membro perde eurodeputados após o 'Brexit'.

Na votação realizada esta quarta-feira no hemiciclo de Estrasburgo, os eurodeputados rejeitaram o artigo sobre as listas transnacionais, proposto pela comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, com 368 eurodeputados a votar a favor da sua supressão do texto final, 274 contra e 34 abstenções.

As referências a estas listas foram igualmente retiradas da resolução que acompanha a proposta, apontando simplesmente os eurodeputados que a redução da dimensão do PE "deixará uma margem de lugares para um eventual futuro alargamento da União Europeia".