Parlamento israelita vota lei para dificultar partilha de Jerusalém

Votação ocorre num momento de grande tensão devido às medidas de segurança impostas por Israel para entrar na Esplanada das Mesquitas.

Por Lusa | 22:03

O Parlamento de Israel votou hoje numa primeira leitura um projeto de lei, enquadrado no acordo de paz, que visa complicar a transição para a soberania palestiniana de determinadas áreas da cidade de Jerusalém.



A votação ocorre num momento de grande tensão devido às medidas de segurança impostas por Israel para entrar na Esplanada das Mesquitas e no Monte do Templo, na Cidade Velha, considerado o terceiro local mais sagrado do Islão.



O projeto de lei, apresentado por um partido nacionalista religioso, que faz parte da maioria no poder, foi aprovado com 51 votos a favor e 41 contra.



"Este projeto ajudará a evitar qualquer plano para dividir Jerusalém ou para transferir parte da cidade para uma soberania estrangeira", argumentou o ministro da Educação, Naftali Bennett.



O texto ainda terá de ser votado mais duas vezes antes de se tornar lei.