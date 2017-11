Parlamento japonês reelege Shinzo Abe como primeiro-ministro

Líder do Partido Liberal Democrata venceu as eleições antecipadas de 22 de outubro.

Por Lusa | 06:35

A câmara baixa do parlamento (Dieta) do Japão reelegeu esta quarta-feira como primeiro-ministro Shinzo Abe, líder do Partido Liberal Democrata (PLD), que venceu as eleições antecipadas de 22 de outubro.



A designação de Abe recebeu 312 votos a favor dos 465 que compõem a câmara baixa, na qual o seu partido goza de maioria absoluta.



Abe, de 63 anos, foi assim reconduzido para o seu terceiro mandato consecutivo após chegar ao poder em dezembro de 2012 e depois de a coligação do PLD com o budista Komeito ter revalidado a maioria de dois terços naquela câmara.