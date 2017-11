Parlamento regional do Rio de Janeiro manda soltar deputados presos por corrupção

Decisão de mandar libertar os colegas foi aprovada por 39 deputados, enquanto 19 votaram contra e um se absteve.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 11:21

O parlamento regional do estado brasileiro do Rio de Janeiro decidiu no final da tarde desta sexta-feira mandar soltar os três deputados regionais presos um dia antes por corrupção, entre eles o próprio presidente daquela casa parlamentar, deputado Jorge Picciani. A decisão de mandar libertar os colegas foi aprovada por 39 deputados, enquanto 19 votaram contra e um se absteve.

Devido a uma decisão extremamente polémica do Supremo Tribunal Federal, cabe aos parlamentos federal, estaduais e municipais a última palavra sobre a prisão de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Eles podem até ser presos pela polícia, se for em flagrante, ou por ordem de um tribunal superior, como foi o caso, mas a justiça tem de apresentar o processo em 24 horas ao respectivo órgão a que o parlamentar pertence e que terá a palavra final sobre a prisão, se a aceita e mantém, ou se a rejeita e determina a libertação.

Jorge Picciani e os também deputados Paulo Melo e Edson Albertassi tiveram as prisões decretadas na manhã de quinta-feira por unanimidade pelos cinco juízes desembargadores do TRF-2, Tribunal Regional Federal da 2. Região, no Rio de Janeiro, por corrupção, e apresentaram-se à Polícia Federal horas depois. Eles são acusados de terem recebido milhões em "luvas" pagas por empresários ligados ao transporte colectivo do Rio de Janeiro para aprovarem medidas que beneficiaram as empresas em detrimento dos cidadãos utentes.

No lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma multidão protestou contra a já esperada decisão de libertar os três deputados corruptos, e a tropa de choque usou granadas de gás para afastar os manifestantes. A justiça determinou que as galerias internas em redor do plenário onde decorreu a votação fossem abertas ao público, mas o comando da mesa do parlamento fechou as portas alegando sobrelotação e fez ocupar todos os lugares com funcionários da casa e assessores dos próprios parlamentares.