Parlamento venezuelano condena golpe de Estado

Os deputados responsabilizam ainda o Presidente Nicolás Maduro pelo golpe de Estado e exigem à Procuradora-geral da República que inicie um inquérito que avalie eventuais responsabilidades penais.



Na resolução, o parlamento começa por condenar a violação generalizada e sistemática da ordem constitucional e democrática na Venezuela e o golpe de Estado cometido, que considera ser confirmada "por mais de 50 sentenças inconstitucionais e atos contra o parlamento"Os deputados responsabilizam ainda o Presidente Nicolás Maduro pelo golpe de Estado e exigem à Procuradora-geral da República que inicie um inquérito que avalie eventuais responsabilidades penais.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

50%

50%



50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

50%

50%



50% Muito satisfeito pub

O Parlamento venezuelano condenou esta quarta-feira o que considera ter sido uma rutura da ordem constitucional com o golpe de Estado, protagonizado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), e apelou aos cidadãos que assumam ativamente a defesa da Constituição.A posição do parlamento, onde a oposição ao regime do Presidente Nicolás Maduro é maioritária, consta de uma resolução aprovada pelos deputados.O texto do documento, a que a agência Lusa teve acesso, cita o artigo 333 da Constituição, que refere que "todo o cidadão, investido ou não de autoridade, terá o dever de colaborar no restabelecimento" da Constituição da Venezuela.