‘Parte’ pénis a experimentar posição sexual exótica

Um homem vietnamita, de 59 anos, deu entrada no hospital de Ho Chi Minh em agonia, depois de ter ‘partido’ o pénis enquanto experimentava uma posição sexual exótica com a parceira.

De acordo com os meios de comunicação locais, o homem explicou que ouviu "um estalido sonoro antes de sentir uma dor agonizante. Os médicos terão ficado em choque ao ver o órgão sexual do homem, que estaria ‘partido’ na zona de ligação ao corpo. "O órgão estava muito inchado e ensaguentado, vimos logo que havia uma rutura dos canais cavernosos do pénis no local em que há a articulação com a zona púbica", afirmaram os médicos que o trataram.

De acordo com os profissionais de saúde o caso foi raro por ocorreu quando o pénis estava totalmente ereto. O homem foi operado à "grave contusão peniana" e acabou por ter alta dois dias depois. Não foi revelado, no entanto, qual a posição sexual que estava a experimentar

A fratura peniana ocorre quando uma força externa é aplicada sobre os corpos cavernosos, que compõem o interior do pénis, durante a ereção. Nesse período, as camadas que envolvem os corpos cavernosos perdem sua elasticidade e ficam mais finas. A grande pressão interna dos corpos cavernosos, quando encontra uma força externa, faz com que haja uma rutura do órgão.

O ex-basquetebolista Dennis Rodman revelou este verão que, em três ocasiões diferentes, partiu o pénis e partilhou os insólitos episódios num vídeo.

O que achou desta notícia?







65.4% Muito insatisfeito

65.4%



11.5%

11.5% 23.1% Muito satisfeito