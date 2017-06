Participação de 35% a meio da tarde nas legislativas francesas

Há uma semana, A República em Marcha!, com o aliado centrista MoDem, venceu a primeira volta, com 32,3% dos votos, enquanto a direita de Os Republicanos obteve 21,5%, a Frente Nacional, da extrema-direita, conseguiu 13,20%, A França Insubmissa, da esquerda radical, mais os comunistas conquistaram 13,7%, diante dos socialistas e seus aliados (9,5%), e das listas ecologistas que recolheram 4,3% dos votos.



A participação na segunda volta das legislativas francesas era de 35,33% este domingo, a meio da tarde, uma descida clara em relação aos 40,75% à mesma hora (15h00) no dia 11, segundo a contagem do Ministério do Interior.Se a tendência se mantiver, a abstenção poderá atingir os 57% a 58%, ultrapassando o nível histórico atingido na primeira volta de 51,29%, indica a agência France Presse.Estas eleições prometem uma esmagadora maioria de deputados para o presidente Emmanuel Macron, considerando a AFP que a questão é apenas a da magnitude da vitória do movimento República Em Marcha!.