Partido de Macron conquista maioria absoluta nas legislativas francesas

As mesas de voto para a segunda volta das eleições legislativas deste domingo em França já encerraram nas grandes cidades como Paris, Lyon, Lille e Marselha, depois de os outros municípios terem fechado às 18h00, menos uma hora em Lisboa.Mais de 65 mil mesas eleitorais estiveram este domingo abertas em França desde as 08h00 (07h00 em Lisboa), para a segunda volta das eleições legislativas, com projeções a darem maioria ao partido do Presidente, Emmanuel Macron, e ao seu aliado.