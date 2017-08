Partilha fotografia de filho com moscas a sair pela boca

A mulher quer dar a conhecer o problema de moscas que tem em casa.

Jamieleigh Dale, de Warrington, em Inglaterra, de 19 anos, partilhou uma fotografia do filho de dois anos, com algumas moscas pousadas no rosto. A mãe já vive naquela casa há 10 meses, e diz que o problema das moscas tem se tornado progressivamente pior durante o verão.

A mulher, que tem outro filho, compartilhou as imagens, na esperança de envergonhar a associação de habitação que ainda não resolveu o problema. Jamieleigh afirmou que "não podia acreditar" quando viu "as moscas a rastejar para fora da boca do meu filho (...) absolutamente nojento".

"O meu filho acorda em pânico todas as noites porque sente moscas a pousar no corpo (...) ele tem asma, o que dificulta as coisas", conta. "Há três semanas que não vai à escola porque está com diarreia e enjoos", continua.

A família está na casa desde outubro e, apesar das repetidas queixas, o problema parece continuar a crescer. Jamieleigh conta como esta situação pode levar qualquer pessoa "à loucura". "Cada vez que nos sentamos, sentimos moscas nas pernas e braços", revela: "quando estamos a comer, elas estão a rastejar e a nadar na bebida", continua.

A verdade é que a saúde do filho está a ser diretamente afectada, uma vez que "ele acorda oito a nove vezes por noite". Contudo, a jovem de 19 anos não é a única moradora a reclamar da situação.

Tanya McNeil, que também vive numa destas casas de Edgewater Park, em Warrington, disse, em declarações ao The Sun, que "as moscas são tantas que temos de estar sempre com as portas fechadas".

Andrea Howarth, diretora de habitação, disse que a empresa estava determinada a fazer de tudo para aliviar o problema. "Estamos cientes dos problemas enfrentados pelos nossos inquilinos", afirmou.