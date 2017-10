"Partiram-me os dedos e apalparam-me os seios enquanto se riam"

Marta Torrejillas foi agredida durante confrontos com a polícia.

01.10.17

Vídeo de la noia a qui li han trencat els dits avui a #Barcelona Indignant i intolerable #CatalanReferendum pic.twitter.com/NOwURE0LVj — Xavi Fdez. de Castro (@xfdezdecastro) 1 de outubro de 2017

Marta Torrejillas é um dos muitos rostos que espelham a violência vivida este domingo, o dia em que se realizou o referendo sobre a independência da região da Catalunha, e que deixou centenas de pessoas feridas.Numa mensagem de áudio enviada à mãe de uma amiga chamada Laura - que acabou por se tornar viral na Internet - a jovem Marta conta a experiência que viveu perante a violência dos efetivos da Polícia Nacional e da Guardía Civil, ao tentarem impedir que o referendo se realizasse.O caso aconteceu na assembleia de votos do Instituto Pau Claris, em Barcelona. "Laura, escuta, eu estava a tentar defender as pessoas mais velhas e as crianças e eles atiraram-me das escadas abaixo, deram-me pontapés, partiram-me os dedos um a um e ainda me levantaram a roupa para me apalparem os seios, tudo isto enquanto se riam. Isto é muita maldade, muita, muita", conta a jovem catalã.O seu relato foi confirmado por imagens captadas do momento e difundidas na rede social Twitter, que mostram a jovem a ser violentamente agredida pelos polícias.Marta acabou por ser assistida por um serviço de emergência médica que lhe engessou os dedos das mãos, uma vez que a jovem optou por não ir ao hospital para poder exercer o seu voto no referendo independentista da Catalunha.