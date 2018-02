Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passa genitais do filho a ferro como castigo por ter sido violado

Criança contou ao pai que era vítima de abusos sexuais por parte de um grupo de adolescentes.

Um homem colocou um ferro de engomar a altas tempertaturas nos órgãos genitais do filho depois de este lhe ter revelado que que tinha sido violado. A história, que aconteceu na Arábia Saudita, foi revelada em primeira mão pelo psicólogo que o pai consultou após cometer a atrocidade.



De acordo com a imprensa local, o homem procurou o psicólogo Hussain Al Shamarani, a quem revelou considerar que tinha feito o que achava mais correto para o filho, ainda uma criança. O progenitor decidiu punir o filho quando este confessou ser vítima de abusos sexuais por parte de um grupo de adolescentes.



Chocado com o relato do homem, o profissional decidiu partilhar a história trágica na Internet para denunciar o modo como as vítimas de abuso sexual são tratadas naquele país.



"Este homem veio pedir os meus conselhos sem ter a miníma consciência de que as suas ações prejudicaram gravemente a saúde da criança e o seu bem-estar mental", escreveu o psicólogo na rede social Twitter.



Na rede social, o progenitor foi rapidamente condenado pelos internautas. "A ignorância é catastrófica. Este pai sabe que não vai ser punido pelos seus atos. É por isso que incidentes deste género vão sempre acontecer", escreve um utilizador.



Apesar da identidade dos visados não ter sido revelada, os internautas pediram às autoridades para investigarem o caso e tomarem medidas futuras para lidarem com casos semelhantes. "Algumas pessoas não estão aptas para serem pais (...) É assim que os seus cérebros são programados, para culparem a vítima por serem assediados", pode ler-se ainda num outro comentário.