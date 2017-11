Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passa quase 50 anos na prisão por crimes que não cometeu

Norte-americano foi condenado pelo rapto e violação de uma enfermeira, injustamente.

Wilbert Jones, um homem de 65 anos, foi finalmente libertado depois de quase 50 anos anos na prisão por um crime que não cometeu. O norte-americano, de 65 anos, foi condenado a uma pena de prisão perpétua, pelo alegado rapto e violação de uma enfermeira.



Em tribunal, o juiz Richard Anderson provou que ao longo dos 46 anos em que Wilbert esteve preso, as autoridades foram retendo provas que o inocentavam dos crimes de que era acusado.



Natural do estado norte-americano Louisiana, Wilbert agradeceu a Deus, à família e à sua equipa de advogados pela sua liberdade, à saída da prisão East Baton Rouge Parish, nos EUA.



"Não guardo ressentimento. Eu perdoei. Eu perdoo. Eu não tinha controlo sobre isso. Por que deveria preocupar-me com isso? Sou responsável por aquilo que depende de mim", afirmou o sexagenário em declarações aos jornalistas.



Naquela época, a vítima identificou Wilbert entre vários homens, apesar de alegar que o homem que a tinha atacado era mais alto e tinha uma voz mais grossa.



A equipa encarregue da defesa de Wilbert acredita que o verdadeiro culpado tenha sido detido pela alegada violação de uma outra mulher, dias depois do ataque à enfermeira. Dois anos depois, o homem voltou a ser detido por suspeitas de abuso sexual de outra mulher, mas só foi condenado por ataque à mão armada.



Wilbert Jones foi detido em 1971, após ser acusado de raptar uma enfermeira de um parque de estacionamento de um hospital e de a ter violado atrás de um edifício.