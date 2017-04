Passageiro arrastado violentamente para fora de avião

Quatro passageiros foram retirados com violência de um voo da United Airlines após a companhia ter vendido lugares a mais para o voo que iria descolar de Chicago, rumo a Louisville, nos Estados Unidos, este domingo.



As imagens de um dos passageiros a ser retirado tornaram-se virais nas redes sociais devido à violência com que o caso foi tratado.

Dos quatro passageiros escolhidos aleatoriamente para abandonar a aeronave, um negou-se a fazê-lo, razão pela qual a polícia foi chamada a intervir. A confusão deu-se porque as pessoas já estavam dentro do avião quando foram alertadas para a situação de overbooking.

O passageiro em questão é médico e afirmou que não saía, uma vez que tinha doentes para atender. Neste momento, a polícia é chamada e retira, violentamente, o homem do avião.

O vídeo, colocado no Twitter, está a ter repercussões. "O voo 3411 da United tinha pessoas a mais e a companhia decidiu forçar passageiros aleatórios a sair da aeronave. Aqui está como o fizeram", legendou uma das jovens que publicou o vídeo.

O médico terá, posteriormente, sido autorizado a voltar ao avião, mas as marcas da violência eram evidentes na sua face.

A companhia, citada pelo Buzzfeed, já pediu desculpas pelo sucedido. "O voo estava com overbooking. Pedimos por voluntários mas um passageiro recusou-se a sair e os seguranças foram chamados. Pedimos desculpa pelo ocorrido".

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW