Passageiro espalha fezes em avião e obriga a aterragem de emergência

Incidente insólito aconteceu em voo que seguia de Chicago para Hong Kong.

23:52

Um avião da United Airlines teve de aterrar de emergência no Alasca depois de um passageiro ter espalhado fezes humanas em duas casas de banho do aparelho.



O voo seguia de Chicago para Hong Kong quando a tripulação deu o alerta, na quinta-feira à noite.



As autoridades foram avisadas e o avião teve de aterrar no Alasca, com o homem, de 22 anos, a ser levado para fora do aparelho algemado.



"Recebemos relatos de um passageiro que sujou as casas de banho com as suas próprias fezes", explicou o responsável pelo aeroporto de Anchorage, no Alasca.



Depois de ser interrogado pelas autoridades, o homem foi transportado para uma unidade hospitalar para que a sua saúde mental fosse avaliada.



Durante o episódio, o homem, de origem vietnamita, não fez quaisquer ameaças, nem resistiu à tripulação quando o tentaram parar, atenuantes na hora de se decidir se irá ser detido ou não.



Segundo fonte da United Airlines, seguiam a bordo 245 pessoas.