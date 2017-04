Passageiro expulso de voo da United Airlines era "indisciplinado"

Os vídeos que mostram um passageiro a ser retirado com violência de um voo da United Airlines depois da companhia aérea ter vendido lugares a mais continua a dar que falar.

Depois do presidente da United Airlines, Oscar Munoz, ter emitido um comunicado a pedir desculpa aos passageiros por terem de mudar de lugar, soube-se agora que o mesmo enviou uma carta aos trabalhadores da companhia aérea a dar-lhes razão.

No comunicado, Oscar Munoz diz que "este incidente é perturbador para todos nós" pedindo mesmo desculpa por ter de reacomodar os passageiros. No mesmo documento, o presidente-executivo da companhia garante que a United Airlines está a trabalhar conjuntamente com as autoridades para perceberem o que aconteceu, no passado domingo, no voo 3411 que iria descolar de Chicago, rumo a Louisville, nos EUA.

Contudo, numa outra nota, enviada aos trabalhadores da companhia e divulgada pela Associated Press, o mesmo executivo disse que o incidente aconteceu depois de um dos passageiros "se recusar a abandonar o avião", obrigando a companhia a chamar a polícia.

"Os nossos trabalhadores seguiram os procedimentos estabelecidos", garante adiantando que "apesar de lamentar esta situação, permaneço do vosso lado e quero recomendar-vos que continuem a fazer de tudo para assegurar que voamos de forma segura".

Na nota, lê-se ainda que o passageiro recusou-se a colaborar, "levantou a voz" e foi "indisciplinado e beligerante" justificando assim as atitudes tomadas pelos funcionários da empresa.

A United Airlines está a ser fortemente criticada depois de vários vídeos, divulgados das redes sociais, mostrarem a violência com que retiraram este passageiro do voo. As marcas de violência são evidentes no rosto do homem que parece mesmo estar a sangrar.

Tudo aconteceu depois da companhia aérea ter obrigado quatro passageiros a saírem do voo por terem vendido bilhetes a mais.









