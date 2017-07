Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiros evacuados depois de incêndio em barco

O cruzeiro percorria o rio Danúbio. Quase 200 passageiros foram evacuados.

16:40

Quase 200 passageiros tiveram de ser evacuados, num cruzeiro que percorria o rio Danúbio, esta segunda-feira, quando um incêndio aconteceu a bordo, segundo o serviço de bombeiros austríaco.



Os passageiros, que estavam de viagem com a linha alemã de cruzeiros de rio A-Rosa, de Linz para Budapeste, foram retirados e transportados para um navio próximo, depois de o incêndio ter começado perto da aldeia de Schoenbuehel-Aggsbach, na Áustria, segundo um porta-voz dos bombeiros locais.



Até agora, não houve notificação de quaisquer feridos.



Doze camiões de bombeiros e vários barcos com cerca de 150 bombeiros lutaram contra o incêndio antes de colocá-lo sob controle, duas horas depois de ter começado.



Embora as causas do incêndio não sejam para já conhecidas, pareceu ter começado perto do ginásio a bordo do barco.