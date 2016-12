Passaporte salva de queda de avião

O solista Vadim Ananyev também escapou à tragédia por um acaso feliz. Não viajou para a Síria porque a mulher lhe pediu para ficar em casa para ajudar, uma vez que vai ser mãe em breve. Vadim conta que, ao saber da tragédia, sentiu um choque imenso, "como se tivesse levado uma pancada na cabeça".



O avião veio a despenhar-se minutos depois de partir de Sochi, onde fez escala técnica. "Pelas 03h30m as pessoas começaram a telefonar, a perguntar se estava vivo. Fui ver e verifiquei que estava na lista de mortos", contou.O solista Vadim Ananyev também escapou à tragédia por um acaso feliz. Não viajou para a Síria porque a mulher lhe pediu para ficar em casa para ajudar, uma vez que vai ser mãe em breve. Vadim conta que, ao saber da tragédia, sentiu um choque imenso, "como se tivesse levado uma pancada na cabeça".

As equipas russas envolvidas nas buscas pelos cadáveres dos 92 ocupantes do Tupolev militar que no dia de Natal se despenhou no mar Negro, matando todos os ocupantes, recuperaram já uma dezena de corpos.Mas um dos presumíveis mortos, o cantor Roman Valutov, de 29 anos, sobreviveu à tragédia que vitimou 62 dos seus colegas do Coro Alexandrov por causa de um passaporte caducado."Estava na alfândega e a rapariga do guichet disse: ‘Está a brincar? O seu passaporte expirou em julho’." E foi por isso que Roman não embarcou no voo que partiu de Moscovo com destino à Síria, onde a banda e o coro do Exército Vermelho iam atuar num concerto de Ano Novo para os soldados russos que ajudam o regime de Bashar al-Assad.