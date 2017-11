Acidente durante descolagem obrigou piloto voltar à pista, na África do Sul.

12:30

Just experienced a bird strike shortly after takeoff from OR Tambo. You can spot the damage to the Mango airbus engine. @Traveller24_SA @News24 pic.twitter.com/wEqj1GbUs5 — Sergio Davids (@SergioDavids1) November 19, 2017

Um pássaro chocou contra um avião durante a descolagem do aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, danificando o motor esquerdo da aeronave. A equipa do Mango Boeing 737-800 foi obrigada a voltar à pista depois do embate.Um dos tripulantes do avião decidiu registar o momento e fez um vídeo onde se vê o motor estragado, com um buraco na ventoinha.