Pastor fazia sexo com menor em igreja

Nicholas Kelley, pastor na igreja de New Bridge, em Lawrenceville, no estado norte-americano da Geórgia, foi detido por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma menor de 14 anos.

O homem, de 34 anos, está acusado de ter "uma relação sexual inapropriada" com a menina, que terá conhecido no grupo de jovens que dirigia naquela igreja. De acordo com os relatórios policiais, os abusos sexuais terão começado este verão e aconteciam em plena igreja e em vários parques no condado de Gwinnett.

Nicholas Kelley, que foi prontamente expulso da igreja, terá começado a aliciar a menor em dezembro de 2015. Os dois começaram depois a ter encontros secretos, que marcavam nas redes sociais.

Os crimes de abuso sexual de menor, violação de menor e violência sexual só foram descobertos quando a menor, depois de mais um encontro com o pastor, teve um ataque de pânico, seguido de um esgotamento nervoso, tendo sido internada num hospital.

A igreja de New Bridge informou em comunicado que Kelley tinha sido expulso e que iria ser ouvido por um juiz ainda esta semana. "Estamos confiantes que esta situação tenha sido um caso isolado e que não houve mais jovens envolvidos. A Justiça decidirá agora, está fora das nossas mãos", lê-se no comunicado. Com efeito, Kelley foi presente a tribunal esta quarta-feira e encontra-se em prisão preventiva.

A polícia pediu, entretanto, que os pais das crianças que frequentam a igreja questionem e falem com os filhos. "Nestas situações, em que um pastor usa o contacto com crianças para satisfazer os seus apetites sexuais, é sempre importante apurar se não existem outras vítimas. É revoltante que alguém use religião para abusar sexualmente de crianças", afirma Jeff Lyle, outro dos pastores da igreja de New Bridge.

