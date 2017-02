Patrão da Uber deixa forum que aconselha Trump

Este decreto provocou uma onda de protestos, em particular no setor tecnológico, com os dirigentes da Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon e Netflix a exprimirem preocupação.



Donald Trump suspendeu por decreto a entrada nos Estados Unidos de cidadãos originários de sete países de maioria muçulmana (Irão, Iraque, Iémen, Somália, Sudão, Síria e Líbia) e de todos os refugiados, enquanto revê os critérios de concessão de visto.Este decreto provocou uma onda de protestos, em particular no setor tecnológico, com os dirigentes da Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon e Netflix a exprimirem preocupação.

O patrão da Uber, Travis Kalanick, deixou esta quinta-feira um fórum estratégico de dirigentes de empresas encarregados de aconselhar o Presidente norte-americano, cuja controversa política de imigração começa a pesar sobre o serviço de aluguer de viaturas com motorista."Falei hoje brevemente com o Presidente sobre o seu decreto sobre imigração e os problemas para a nossa comunidade. Informei-o também de que não posso participar no seu conselho económico", anunciou Travis Kalanick aos funcionários da Uber numa comunicação interna, a que a Agência France Press teve acesso.Travis Kalanick acrescentou que "integrar o grupo (de conselheiros económicos) não significa uma validação do Presidente ou da sua agenda, mas infelizmente foi mal interpretado".