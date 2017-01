Patxi López candidato para reconstruir PSOE

"Creio que foi um erro o PSOE abster-se para permitir a investidura de Rajoy. Não partilhei essa decisão mas respeitei-a após ter sido aprovada pelos órgãos do partido", afirmou ainda, para marcar distâncias de Susana Díaz.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O antigo presidente do governo autonómico do País Basco Patxi López apresentou ontem a sua candidatura à liderança do PSOE, prometendo unir o partido e "trazer de volta o socialismo" para derrotar a direita.López, que é o primeiro candidato a apresentar-se às primárias socialistas que vão decorrer em maio, garantiu que a sua candidatura "não é contra ninguém", numa referência às notícias que indicam que decidiu avançar para travar uma eventual recandidatura de Pedro Sánchez. "Não me candidato para que outro não o faça", assegurou, acrescentando que Sánchez será bem-vindo na sua equipa. "Todos fazem falta no PSOE, todos são imprescindíveis", frisou.O candidato, que provavelmente irá enfrentar a dirigente andaluza Susana Díaz nas primárias, disse apostar num PSOE "renovado, unido, progressista e de esquerda", capaz de ambicionar uma maioria absoluta. "Está na altura de o PSOE voltar a ser socialista. Não entendo as ‘terceiras vias’ como desculpa para fazer política de direita", afirmou o candidato, avisando ainda que o momento que vive o partido, após duas derrotas claras nas urnas, "não é de jogos de poder, mas de propostas claras".