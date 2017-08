Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paul Kagame reeleito para terceiro mandato de sete anos

Presidente ruandês obteve cerca de 99% dos votos.

Por Lusa | 07:44

O presidente ruandês, Paul Kagame, foi reeleito para um terceiro mandato de sete anos, com cerca de 99% dos votos, segundo os resultados parciais divulgados este sábado pela comissão eleitoral.



Com 80% dos boletins de voto contados, Kagame, que dirige o Ruanda desde o genocídio de 1994, recolhe a preferência dos eleitores em 98,75% dos sufrágios, com os seus dois adversários a terem menos de um por cento.



A comissão eleitoral estima que 97% dos 6,9 milhões de eleitores exerceram o seu direito de voto.