PCP solidário com Venezuela e "escalada de ingerência" dos EUA

Comunistas alertam para as "gravíssimas consequências" do "plano golpista" contra o povo venezuelano.

Por Lusa | 18:50

O PCP associou-se esta sexta-feira à campanha de solidariedade com a "revolução bolivariana" da Venezuela, liderada por Nicolas Maduro, contra a "escalada de ingerência externa" e "ameaça de novas sanções" pelos Estados Unidos.



O PCP denuncia, em comunicado, "a escalada de ingerência externa e a ameaça de imposição de novas sanções e medidas de autêntica guerra económica", nomeadamente pelos Estados Unidos, contra a Venezuela, e apela "à mais firme condenação" dessas práticas "violadoras do direito internacional".



Os comunistas alertam para as "gravíssimas consequências" do "plano golpista" contra o povo venezuelano, "assim como para os emigrantes portugueses".



O PCP afirma que esta "violenta investida golpista" contra Caracas é uma "contraofensiva lançada pelo imperialismo" para "reverter os avanços e conquistas" - "democráticas e progressistas" - conseguidas pelos países da América Latina como a Venezuela.



No comunicado do gabinete de imprensa, o PCP "reafirma a solidariedade com o povo", com o Governo de Nicolas Maduro e as "forças patrióticas, progressistas e revolucionárias".