PE dá luz verde às negociações sobre destacamento de trabalhadores na UE

Estas regras visam reforçar os direitos dos trabalhadores destacados, facilitar a prestação de serviços transfronteiriços e combater o 'dumping' social.

Por Lusa | 11:12

O Parlamento Europeu deu esta quarta-feira, em Estrasburgo, luz verde ao início das negociações com o Conselho da União Europeia (UE) sobre a revisão da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores.



As negociações sobre as alterações às regras da UE sobre o destacamento de trabalhadores poderão arrancar em novembro, uma vez que também o Conselho da UE já adotou, na segunda-feira, uma posição sobre uma proposta de diretiva.



Estas regras, que alteram uma diretiva de 1996, visam reforçar os direitos dos trabalhadores destacados, facilitar a prestação de serviços transfronteiriços e combater o 'dumping' social (contratação com baixos salários e direitos precários).



A nova diretiva, apresentada pela Comissão Europeia, introduzirá alterações em áreas como a remuneração dos trabalhadores destacados, a duração do destacamento, as convenções coletivas e as agências de trabalho temporário.



O princípio orientador é o de que o mesmo trabalho no mesmo local deve ser remunerado da mesma forma, sendo os trabalhadores destacados os funcionários enviados pelo seu empregador para prestar um serviço temporário em outro Estado-membro da UE.



O destacamento de trabalhadores é frequente no setor da construção, na indústria transformadora e no setor dos serviços, tais como os serviços a particulares (educação, saúde e trabalho social) e os serviços às empresas (administrativos, profissionais e financeiros).



A Polónia, a Alemanha e a França são os países que mais enviam trabalhadores destacados para outros Estados-membros e os que recebem o maior número destes trabalhadores são a Alemanha, a França e a Bélgica.