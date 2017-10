Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PE quer Europol envolvida na investigação de atentado contra jornalista maltesa

Daphne Caruana Galizia, de 53 anos, chegou a denunciar que estava a ser alvo de ameaças de morte.

Por Lusa | 14:07

O presidente do Parlamento Europeu (PE), António Tajani, pediu esta terça-feira a intervenção da Europol no inquérito ao atentado à bomba que matou a jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia que se dedicava a investigar casos de corrupção.



"Espero que as autoridades maltesas não se poupem a esforços para saber exatamente o que aconteceu. Todas as pistas têm que ser investigadas. Na minha opinião, a Europol devia também ser envolvida, como parte de uma investigação internacional na qual as forças policiais possam trabalhar em conjunto para levar os responsáveis perante a justiça", disse Tajani, numa intervenção perante a plenária do PE.



"O exemplo de Daphne nunca deve ser esquecido", disse ainda Tajani, anunciando que a sala de imprensa da sede do PE de Estrasburgo passa a chamar-se Daphne Caruana Galizia.



A jornalista de 53 anos - que chegou a denunciar que estava a ser alvo de ameaças de morte - morreu no dia 16, quando uma bomba explodiu no seu carro.



Nas suas investigações denunciou próximos do primeiro-ministro, Joseph Muscat, como estando implicados em esquemas de lavagem de dinheiro e titularidade de contas na zona franca do Panamá.



O Governo de Malta ofereceu uma recompensa de um milhão de euros a quem fornecer informação relevante para a identificação dos autores do atentado.