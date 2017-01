Peña Nieto e Trump não irão fazer declarações públicas sobre muro

Momentos antes da divulgação deste comunicado, uma fonte oficial mexicana, que preferiu não ser identificada, já tinha avançado que Enrique Peña Nieto e Donald Trump tinham falado hoje ao telefone, numa altura em que as relações diplomáticas entre os dois países atravessam um clima de tensão.



A conversa acontece um dia depois de Enrique Peña Nieto ter cancelado a sua deslocação a Washington, que estava prevista para a próxima terça-feira, e onde se deveria reunir com Donald Trump.



O cancelamento surgiu depois de Trump ter assinado, na quarta-feira, uma ordem executiva para destinar fundos federais à construção de um muro entre a fronteira entre os Estados Unidos e o México e de ter insistido de que serão as autoridades mexicanas a pagar a construção daquela barreira fronteiriça.



A construção deste muro fronteiriço, que visa travar a entrada de imigrantes ilegais no território americano, foi uma das propostas mais polémicas de Trump durante a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro do ano passado.



O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o seu homólogo americano, Donald Trump, concordaram em não falar publicamente sobre o muro que Washington quer erguer na fronteira entre os dois países, informou esta sexta-feira a Presidência mexicana.Num comunicado, a Presidência mexicana indicou que os dois governantes tiveram uma conversa telefónica "construtiva e produtiva" durante uma hora sobre as relações bilaterais entre Washington e a Cidade do México.A mesma nota informativa indicou que os dois presidentes concordaram em resolver as suas diferenças a propósito da construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos e o respetivo pagamento "como parte de uma discussão abrangente sobre todos os aspetos da relação bilateral".