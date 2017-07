Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pede ajuda após abuso sexual e é violada

Polícia procura dois homens suspeitos de terem violado uma jovem de 15 anos.

Uma jovem de 15 anos foi violada por um homem a quem pediu ajuda depois de ter sido abusada sexualmente junto à estação de comboios de Witton, em Birmingham, na Inglaterra.



A adolescente conseguiu fugir da estação e pediu ajuda a um condutor de um carro que passava, segundo o The Independent. Ao entrar no veículo, a jovem foi novamente violada.



A polícia inglesa procura agora dois homens suspeitos de estarem envolvidos neste ataque, ambos com cerca de 20 anos.



As câmaras de videovigilância dos locais podem ajudar na investigação.