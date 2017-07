Pede duas irmãs em 'casamento' ao mesmo tempo

A ‘noiva’ mais jovem é diabética e tem síndrome de Down, pelo que sempre fez parte da história de amor do casal.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11.07.17

Will Seaton, de 25 anos, em Bristol, no estado norte-americano do Indiana, teve que comprar dois anéis de noivado quando decidiu pedir a namorada em casamento. É que Ashley Schaus, de 23 anos, tem uma irmã mais nova que sempre fez parte da história de amor do casal.

No mesmo dia em que pediu Ashley em casamento, Will pediu também a Hannah, de 16 anos, para passar o resto da vida com ele. A menina tem síndrome de Down e sofre de diabetes, pelo que sempre foi acompanhada pela irmã.

Desde que Will conheceu Ashley e começaram a namorar, há sete anos, que o norte-americano sabia que as duas irmãs eram "uma promoção conjunta", já que Hannah tem que estar sempre sob os cuidados da irmã mais velha. Hannah foi a todos os encontros do casal e, por isso, foi também parte integrante do pedido de casamento.

Com um joelho no chão e uma aliança nas mãos, Will pediu à cunhada que fosse a sua melhor amiga para sempre. Só depois pediu a Ashley que se casasse com ele.

"Assim que conheci o Will disse-lhe que a Hannah é e sempre será parte da minha vida e que, se ele queria ficar comigo, tinha que ficar com ela também. Quando o vi a ajoelhar-se em frente à Hannah comecei logo a chorar e depois perguntei se era eu a seguir", recorda a noiva.

O casamento vai acontecer já em outubro. Hannah será a "melhor irmã" e madrinha do casamento e vai trocar votos de amizade eterna com o noivo, que incluem partilhar todos os segredos, ir à pesca e cuidarem um do outro para sempre.