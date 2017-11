Pedido de família leva ladrões a devolver cadela roubada

Animal tem uma doença e precisa de cuidados médicos regulares.

Sasha, uma cadela bebé de raça labrador, foi devolvida à família depois de ter sido roubada pelos ladrões que assaltaram a casa onde vive com os donos, em Melbourne, na Austrália.

Na segunda-feira de manhã, a casa da família de Sasha foi assaltada por um grupo de bandidos. Os ladrões levaram um computador, jóias, um IPad e o mais recente membro da família Hood, a cadela bebé com apenas 8 meses.

Segundo a BBC, a maior preocupação da família foi o desaparecimento da cadela, visto que tem uma doença que precisa de cuidados veterinários frequentes. Além disso, a filha do casal, Mia de apenas quatro anos, ficou muito triste e desanimada com a falta da 'melhor amiga'.

A família Hood resolveu contar o caso aos media australianos, e os ladrões, que parecem ter ficado sensibilizados, resolveram deixar o animal no jardim, à porta de casa dos donos, na quinta-feira de manhã.

"Não queríamos ter esperança em vão, mas esta manhã a minha mulher levantou-se para fazer café, passou pela porta, e notou que estava um vulto lá fora", contou Ryan Hood, pai de Mia, a uma televisão australiana.

A família ficou muito contente com o regresso de Sasha, que foi recebida com maior entusiasmo da parte de Mia.



A polícia continua a investigar o caso, mas até agora ainda não tem pistas sobre os ladrões, nem sobre as peças roubadas.