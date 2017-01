Pediu 180 mil euros a 'jihadistas' para cometer atentados

O suspeito pedia 180.000 euros para "fornecer e camuflar" vários camiões cheios de explosivos, lançá-los sobre a multidão e matar um grande número "de não muçulmanos", precisou o ministério público.



A ideia era cometer atentados "na Alemanha, em França, na Bélgica e na Holanda", precisou a polícia noutro comunicado, afirmando também ela tratar-se de um cenário "longe de qualquer início de concretização".



Junto do seu interlocutor sírio, o suspeito justificava a quantia exigida estimando em 22.500 euros o preço de um camião e indicando que cada veículo deveria conter entre 400 e 500 quilos de explosivos.



Alertada por um informador, a polícia criminal federal comunicou na sexta-feira a informação à polícia do Estado regional do Sarre, que deteve o suspeito no sábado na sua residência, no bairro Burbach de Sarrebruck, pelas 04:00 locais (03:00 de Lisboa), precisou a polícia.



As buscas efetuadas no apartamento não revelaram "qualquer elemento que sustentasse a existência de uma ameaça concreta aos festejos do Ano Novo", segundo a mesma fonte.



A 19 de dezembro, um homem, provavelmente o tunisino Anis Amri, morto pela polícia italiana a 23 de dezembro, avançou ao volante de um camião sobre a multidão de um mercado de Natal em Berlim, matando 11 pessoas, depois de ter abatido a tiro o motorista polaco do veículo pesado.



Os investigadores continuam à procura de eventuais cúmplices.



Um sírio de 38 anos, suspeito de ter proposto ao Daesh cometer vários atentados com camiões armadilhados por 180 mil euros, foi detido sábado na Alemanha, indicaram hoje a polícia e o ministério público.No domingo, foi colocado em prisão preventiva por "financiamento do terrorismo", um crime punido com entre seis meses e dez anos de prisão e que abrange tanto o fornecimento como o pedido de dinheiro para cometer um atentado.Segundo o ministério público de Sarrebruck, no oeste do país, as investigações não revelaram qualquer "preparação concreta" de um ataque, pelo que não tal acusação não foi formulada contra o suspeito, requerente de asilo chegado à Alemanha no final de 2014.