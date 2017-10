Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pediu ajuda e acabou morta dentro de carro da polícia

Mulher foi assassinada à facada pelo ex-companheiro depois de o denunciar às autoridades.

Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido, este sábado, quando os dois seguiam num veículo da polícia militar, no Brasil.



A vítima, Laís Andrade Fonseca, de 30 anos, apercebeu-se que o companheiro tinha instalado uma câmara de vídeo na casa de banho e decidiu pedir ajuda às autoridades. O homem confessou o crime, alegando querer descobrir, com as gravações, se a ex-mulher já tinha um novo amor.



Como a situação se deu num fim-de-semana, os dois acabaram por ter de ser conduzidos juntos, no mesmo carro da polícia militar, a uma esquadra a cerca de 100 quilómetros de casa, para que a mulher pudesse apresentar queixa e o homem fosse detido.



Durante o percurso, no entanto, o homem conseguiu golpear a ex-mulher no pescoço com uma faca, fazendo o mesmo a si próprio e saltando do carro em movimento.



A mulher acabou por não resistir aos ferimentos e morreu dentro do veículo da polícia. Já o homem foi capturado mais tarde.



O caso está a ser investigado pela Polícia Civil, que pretende saber como o homem, que foi revistado, conseguiu obter a faca que usou para matar a vítima. Por apurar está, igualmente, o que levou os militares a colocarem vítima e agressor lado a lado na mesma viatura, bem como a razão pela qual o homem não foi algemado.