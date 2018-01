Pedófilo marca encontro com menor e é apanhado em flagrante

Christopher Wise acreditava estar a falar com duas menores.

Christopher Wise, de 42 anos, acreditava estar a conversar com duas raparigas de 14 e 15 anos, em julho do ano passado, mas na verdade a pessoa do outro lado do ecrã fazia parte dos Guardiões da Justiça Negra do Norte, um grupo criado para expor pedófilos no Reino Unido.

Após várias conversas, o ex-engenheiro marcou um encontro com a suposta jovem de 15 anos, mas ao chegar ao local deparou-se com um grupo de homens. "Conhece as leis de consentimento deste país?", perguntou um dos indivíduos, ao qual Wise respondeu afirmativamente. "Aos 14 e 15 anos há consentimento", exclamou.

Neil Pallister, promotor de justiça, revelou na audiência realizada no Tribunal de Newcastle que este estava a par da existência destes guardiões, mas "ao que parece não conseguiu ajudar-se a si próprio". Durante uma conversa, Wise explicou à menor com quem pensava estar a conversar que "existem indivíduos a tentar apanhar pessoas que se tentam encontrar com menores."

O pedófilo foi considerado culpado e sentenciado a 14 meses de prisão pelo juiz Tim Gittins. Christopher ainda vai ser registado na lista de agressores sexuais por 10 anos. "A idade das jovens tornou-se bastante clara num momento inicial da conversa, mas mesmo assim continuou a falar com elas e progrediu para tópicos sexuais", referiu o juiz.

O advogado do réu, Adam Birkby, defendeu que o cliente não tinha qualquer histórico de abuso sexual e que o seu comportamento derivou de problemas mentais. "O melhor é dar-lhe uma oportunidade para mudar e mostrar-lhe que isso é possível."